Coprifuoco a Napoli, arrestati due spacciatori alle Case Nuove

Questa notte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno fermato due uomini che stavano confabulando nel portone di uno stabile in via del Sebeto e li hanno trovati in possesso di tre involucri contenenti cocaina del peso di 1,5 grammi e di 80 euro.

Luca Capasso, 27enne napoletano con precedenti di polizia già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudizaria, e A.D.A., 25enne napoletano, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di droga al Vasto, due africani arrestati dai Falchi LA DROGA Spaccio di droga a Torre del Greco: arrestato con 200 grammi di... LA CRIMINALITÀ Latitante catturato a Casandrino: era destinatario di un mandato di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA