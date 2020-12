Spaccio di droga al Vasto, due africani arrestati dai Falchi

Ieri pomeriggio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti al Vasto, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio di osservazione in via Bologna all’angolo con via Palermo.

I poliziotti sono intervenuti, trovando i due spacciatori in possesso di 10 bustine con 10 grammi circa di marijuana e di 290 euro, mentre l’acquirente aveva una bustina con circa un grammo della stessa sostanza.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di droga a Torre del Greco: arrestato con 200 grammi di... LA CRIMINALITÀ Latitante catturato a Casandrino: era destinatario di un mandato di... IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.080 contagiati e 35 morti ma ci sono 2.575...

Sani Momoh, 24enne nigeriano con precedenti di polizia, e Festus Afaman, 20enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA