Covid a Casalnuovo, nuovo tampone positivo tra i dipendenti comunali: scatta la sanificazione

Nuovo caso di Coronavirus tra i dipendenti comunali a Casalnuovo, scatta la sanificazione della sede centrale del Palazzo di città. L'annuncio puntuale è arrivato dal primo cittadino Massimo Pelliccia attraverso il proprio profilo istituzionale.



Il caso, ha spiegato il sindaco, non è collegato a quello dell’anagrafe riscontrato nei giorni scorsi e impone l’assunzione di misure di prevenzione straordinarie. Già in mattinata, infatti, è stato interdetto l'accesso al pubblico agli uffici comunali. «Abbiamo già provveduto - precisa Pelliccia - a chiudere l’accesso al pubblico per chi accede agli uffici comunali: nel pomeriggio non ci sarà il consueto rientro per sanificare l’intero edificio. Da domani partirà uno screening sui dipendenti comunali che hanno avuto contatti con il personale in questione e che in via cautelativa sono già stati isolati».