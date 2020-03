Coronavirus a Napoli, positivo al test un medico otorino del Santobono

Coronavirus a Napoli: positivo al tampone effettuato in un centro privato un medico del Santobono specialista in Otorinolaringoriatria che, accusando sintomi similinfluenzali, si è sottoposto all'esame di sua iniziativa. Un responso tuttavia non certificato che non iene considerato valido al fine del computo dei casi. Il sanitario non rientra tra i profili (sintomi e contatti a rischio) che la norme prevede siano sottoposti al test. In corso la sanificazione dell'ambulatorio otorino. Intanto si è mossa la Asl Napoli 1 che ha effettuato una ispezione al centro che ha eseguito il tampone per verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste dalla legge. In Campania l'unico laboratorio certificato per eseguire i test è quello del Cotugno che rientra nelle rete nzionale con doppia lettura dell'esame da parte dell'Istituto superiore di Sanità che sugella la positività dei casi. Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA