Coronavirus a Napoli: positiva la direttrice sanitaria, scatta la quarantena al Policlinico Vanvitelli

Ultimo aggiornamento: 14:12

«Sto bene e resto in isolamento». Con queste parole, la direttrice sanitaria dell’Azienda Opedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ha comunicato la propria positività al Coronavirus. «Sto seguendo il percorso sanitario previsto dai protocolli, monitorata dall’Asl di pertinenza e dai nostri infettivolgi» spiegache rassicura, aggiungendo «continuo a lavorare da casa».Il direttore generale dell’ospedale universitario,ha annunciato, questa mattina, i provvedimenti intrapresi dalla struttura strategica in seno all’azienda dopo l’esito positivo del test sulla dottoressa, per il Covid-19. E’ stata disposta «la quarantena per tutto il personale della struttura strategica e lo staff lavorerà in modalità smart-working assicurando la continuità operativa» fanno sapere i vertici aziendali.