Coronavirus a Napoli, esce dal carcere di Poggioreale ma i parenti non lo vogliono: in taxi fino a Latina, denunciato

È uscito dal carcere di Poggioreale di Napoli e nessuno dei parenti ha accettato di accoglierlo in casa. Protagonista della vicenda è un uomo di 46 anni di origine campana, pluripregiudicato per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia che nel suo girovagare è approdato a Latina dove è stato denunciato dagli agenti della questura pontina. Il primo tentativo fatto non appena uscito dal carcere è stato quello di bussare alla porta della propria casa a Napoli. Ma l'uomo si è trovato dinanzi al rifiuto dei propri familiari di accoglierlo. Da qui la decisione di recarsi presso un suo lontano parente residente a Latina con la speranza di essere ospitato. Preso un taxi, il 46enne è giunto nella notte a Latina ma anche in questo caso, il familiare si è rifiutato di accoglierlo, anzi, ha segnalato alla Polizia la sua presenza in violazione del divieto di lasciare il proprio comune di residenza senza validi motivi. Per questo il 46enne è stato denunciato in stato di libertà per la violazione del decreto emanato per contrastare la diffusione del coronavirus.