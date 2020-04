Coronavirus, la road map della Campania: test sui contagi, mascherine e rilancio imprese

Monitoraggio dell'epidemia, dispositivi di protezione personale, sostengo alle imprese e ai professionisti, studio della «fase 2»: l'Unità di crisi della Regione Campania per l'emergenza Coronavirus traccia una road map per seguire, in modo parallelo, le esigenze del contenimento del contagio e della ripartenza produttiva.

I tamponi

Sarà definito domani un Piano regionale di controlli e di test di verifica del contagio in Campania, in vista dell'avvio ormai prossimo delle attività produttive. Pubblicato un bando che scade domani per raccogliere adesioni di altri laboratori disponibili e adeguati. Nel programma saranno infatti impegnati laboratori pubblici, laboratori privati e tutte le risorse organizzative disponibili: in queste ore si lavora per reperire tutte le forniture di laboratorio necessarie, a cominciare dai reagenti indispensabili per processare i tamponi.



La task force della Regione ha chiesto un parere ufficiale all'Istituto Superiore di Sanità in relazione all'affidabilità dei test sierologici. Il Ministero della Salute sta definendo un Piano Nazionale di test sierologici da realizzare nelle strutture della sanità pubblica, che dovrebbe partire entro metà settimana: la Regione Campania si raccorderà a questo Piano quando sarà avviato.

Le mascherine

Partita la gara per la dotazione di circa tre milioni di mascherine con l'obiettivo di destinarle ai cittadini della Campania alla riapertura delle attività. Dalla fine di questa settimana un primo lotto di mascherine disponibili sarà distribuito dalle farmacie.​

L'economia

Pubblicato stasera sul Burc il bando destinato alle imprese nell'ambito delle misure di sostegno previste dal Piano Socio Economico della Regione Campania. Nella giornata di domani sarà pubblicato il bando per i professionisti. Giovedì ci sarà il primo incontro tra task force e Associazione Costruttori, operatori balneari e della cantieristica per definire un protocollo di sicurezza in vista della Fase 2: nei prossimi giorni ci saranno incontri anche con altre categorie.​

