Coronavirus in Campania, test positivo per un anziano morto a Pozzuoli

Si registrano nuovi casi positivi al Covid 19 tra Pozzuoli e Quarto. A Pozzuoli la situazione più critica dove l'Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato al sindaco, Vincenzo Figliolia, oltre ad un nuovo caso positivo posto in quarantena domiciliare anche la positività di un tampone eseguito post mortem su un anziano, che portano il numero dei decessi in città a cinque.

In totale a Pozzuoli i casi positivi sono 28, di cui 20 attualmente contagiati (3 ospedalizzati e 17 in isolamento domiciliare), 2 in via di guarigione, una persona guarita definitivamente e purtroppo 5 decessi.

Cresce il numero di contagiati anche nella confinante, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 nuovi casi. Una percentuale alta rispetto agli otto tamponi analizzati nelle stesse ore, come ha comunicato sulla sua pagina di Facebook il sindaco,I casi positivi a Quarto ad oggi sono 12. Viceversa il tampone post mortem eseguito su una persona deceduta la scorsa settimana è risultato negativo. Analisi negative anche per i familiari che erano stati posti subito in quarantena domiciliare.