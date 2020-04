Coronavirus in Campania: folla ai funerali di Sommese, la Procura di Nola apre un'inchiesta

La Procura di Nola sta indagando su quanto avvenuto questa mattina a Saviano dove centinaia di persone hanno salutato in strada il passaggio del carro funebre con il feretro di Carmine Sommese, il sindaco morto ieri per coronavirus. Le indagini sono finalizzate all'individuazione dei promotori dell'iniziativa e all'identificazione delle persone che hanno seguito il corteo funebre ai lati della strada, violando le norme anti contagio. Sono molti i video pubblicati su Youtube e sui social network che hanno immortalato la scena e che serviranno ai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, per ricostruire quanto accaduto.

LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania, folla ai funerali di Sommese. Il prefetto: «Atto gravissimo, c'era il vice con fascia tricolore»

Il feretro di Sommese proveniva dall'ospedale di Avellino, dove il sindaco di Saviano è deceduto ieri e dove era ricoverato dallo scorso 19 marzo. I Carabinieri avevano predisposto delle pattuglie per presidiare le vie di accesso al cimitero, ma quando il carro è arrivato al paese l'addetto delle pompe funebri ha contattato il comandante della stazione locale per chiedere di essere scortato. All'arrivo nella piazza antistante il Municipio, riscontrando la presenza di circa 200 persone, il comandante ha allertato le altre pattuglie perché convergessero sul posto. Il carro funebre è partito prima dell'arrivo delle altre auto dei Carabinieri e, dopo il passaggio, la folla si è dispersa autonomamente.

LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania: morto Carmine Sommese, ex consigliere regionale e sindaco di Saviano



Ultimo aggiornamento: 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA