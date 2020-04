Coronavirus in Campania: morto Carmine Sommese, ex consigliere regionale e sindaco di Saviano

Coronavirus: è morto Carmine Sommese, sindaco di Saviano e chirurgo in servizio nell’Ospedale Santa Maria la Pietà di Nola, ex consigliere regionale di Forza Italia. Un mese fa la notizia del contagio.

LEGGI ANCHE Coronavirus, il sindaco di Saviano positivo al tampone: «Ne usciremo»

Nato a Saviano il 29 gennaio del '54, Sommese era sposato con Marina Gambardella e padre di tre figlie: Maria, Martina e Viviana. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 col massimo dei voti, si era poi specializzato in Chirurgia Generale nel 1984 e in Oncologia Medica nel 1987. E nell'87 era iniziata anche la sua attività politica.

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA