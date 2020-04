Coronavirus a Napoli, parcheggiatore abusivo al lavoro: scatta la multa per violazione norme Covid

Ieri mattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno notato in via Strettola S. Anna alle Paludi una persona che stava svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo. D.P., 56enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato ai sensi dell’art.7 co.15bis del Codice della Strada. Inoltre, stanotte gli agenti hanno fermato un uomo a bordo di un’auto in piazza S. Francesco di Paola rinvenendo all’interno del veicolo un paio di forbici della lunghezza di circa 14 cm. A.S., 58ennne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Entrambi i denunciati sono stati sanzionati per aver violato le misure previste dal dpcm del 22 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA