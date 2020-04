Coronavirus e vandali a Napoli: rogo di cartoni nella mini-isola ecologica di Chiaia

Come se non bastasse l'emergenza Coronavirus, a Napoli va purtroppo anche in scena il rogo di cartoni nella mini-isola della raccolta differenziata. Accade in via Schipa, quartiere Chiaia, a due passi da una coda di persone in attesa di fare la spesa: per fortuna in casi come questi la mascherina è utile anche per proteggersi dal fumo. Mentre qualcuno avverte i vigili del fuoco, un commerciante si precipita fuori con un secchio d'acqua per limitare i danni.

I pompieri sono sul posto in pochi minuti, in tempo per salvare dalle fiamme quadri elettrici e auto parcheggiate. In casi come questi è necessario intervenire subito perché i fumi che si sprigionano dal cartone possono essere molto tossici, spiegano: e davvero non c'è bisogno, di questi tempi, di respirare altri veleni. Chi e come abbia provocato l'incendio è difficile dirlo (preferiamo pensare al lancio del mozzicone di sigaretta piuttosto che all'atto di vandalismo vero e proprio), ma di certo il rogo è stato facilmente alimentato dal caldo e dal vento.



Ultimo aggiornamento: 16:58

