Coronavirus a Napoli, nuovi interventi di sanificazione nelle strade: ecco la mappa

Ultimo aggiornamento: 15:28

Gli uomini di Asia è i tecnici proseguono con gli interventi di sanificazione delle strade cittadine. Stamattina le operazioni hanno riguardato i Quartieri spagnoli, Monte di dio, Santa Lucia, la zona del Borgo orefici e piazza Mercato.Nel pomeriggio e nella notte sarà la volta di strade dei quartieri collinari quali piazza Muzii e piazzetta Arenella, via Niutta, via Piscicelli, via Ruoppolo, via Giotto, via San Giacomo dei Capri. E ancora via Risorgimento, IV Novembre, Via Scherillo, Via Bottazzi, Via Eneide, Via Palazziello, Via dello Sport, Via Vicinale Paradiso, Via Croce di Piperno, Via Perrone Capano, Via Colasanto, Via Montevergine, Via Giustiniano, Via Piave, Via Po, Via Arno, Via Ticino, Via Tevere, Via San Domenico, Via Pigna.Nella giornata di venerdì invece l'Asia interverrà nell'area della I Municipalità in Via Orazio, Via Manzoni Piazza Vittoria, via Arcoleo, Morelli, Gaetani, Piedigrotta, Via Giordano Bruno, Piazza della Repubblica e Viale Gramsci, Via Caracciolo, Via Anton Dohrn. Sempre domani toccherà anche alla VI Municipalità in Via Napoli, Piazza Bonghi, Via Principe di Napoli fino all'incrocio Via Argine - Viale Viscardi. Infine nella notte tra venerdì e sabato gli interventi interesseranno di nuovo la V Municipalità in via Santo Stefano, Via Belvedere, Via A. Falcone.