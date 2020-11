Covid a Pozzuoli, il sindaco pronto a chiudere vie e piazze: «Ci vorrebbe un poliziotto per ogni cittadino»

«Volevo evitare di chiudere spazi pubblici ma vedendo anche cosa è accaduto negli ultimi giorni ed in particolare ieri mattina, senza alcun senso di responsabilità, con assembramenti ovunque, mi vedo costretto ad adottare alcuni provvedimenti. Ci vorrebbe un poliziotto per ciascuno, ed umanamente è impossibile!». Va all'attacco il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, dopo gli ultimi dati: nel centro in provincia di Napoli nelle ultime 24 ore è stato toccato il nuovo picco con 51 nuovi casi positivi. Negli ultimi quattro giorni il virus ha contagiato 126 persone facendo salire il tetto delle positività a 763 dall'inizio dell'epidemia. In città attualmente si contano 539 persone positive con 8 ospedalizzate e 16 decessi.

🔴AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS Ecco i dati di oggi: -51 nuovi casi positivi -14 guariti definitivamente Contagi che non si... Pubblicato da Vincenzo Figliolia su Sabato 31 ottobre 2020

Nelle ultime 24 ore, così come informa dalla sua pagina faceboock il sindaco si sono registrati 14 guariti. Il sindaco, per frenare la nuova ondata di contagi annuncia provvedimenti restrittivi al fine di limitare le aree e le occasioni per gli assembramenti. Nelle prossime ore è in arrivo un'ordinanza per la chiusura di spazi pubblici, tra cui la passeggiata litoranea di via Napoli, i mercati rionali e strutture sportive ancora aperte.

