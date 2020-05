Coronavirus in Campania, 2 decessi e 42 guariti nelle ultime 24 ore

Sono 2 i decessi legati al coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 396. Crescono ancora i guariti: sono 2.522 (+42 rispetto a mercoledì 13 maggio), di cui 2.215 (+43) totalmente guariti e 307 (-1) clinicamente guariti.

LEGGI ANCHE Coronavirus Italia, altri 242 morti e 789 contagi

Questo il riparto per provincia dei 4.654 casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza in Campania: in provincia di Napoli 2.563 casi (+12) di cui 973 (+2) a Napoli città e 1.590 (+10) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 671 (nessun nuovo caso); in provincia di Avellino 511 (+2); in provincia di Caserta 435 (+1); in provincia di Benevento 192 (nessun nuovo caso). Sono 282 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA