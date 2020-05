Ariano Irpino, via ai test sierologici su tutta la popolazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno effettuate nelle giornate dile attività didell'intera popolazione didisposte dall'Unità di crisi della Regione Campania. Lo screening sierologico è affidato al coordinamento scientifico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione con l'Asl di Avellino, il Dipartimento di Sanità pubblica dell'Università «Federico II» di Napoli e con il supporto logistico organizzativo del Comune di Ariano Irpino, della Protezione Civile Regionale e delle associazioni di volontariato del territorio.Le operazioni connesse allo screening sierologico sono state pianificate attraverso la suddivisione del territorio in circoscrizioni, corrispondenti alle, al fine di consentire ai cittadini di poter effettuare i prelievi in luoghi ben conosciuti e non lontani dalle proprie abitazioni nonché di beneficiare dell'organizzazione attuata in occasione delle consultazioni elettorali. Le attività di screening saranno effettuate nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio dalle ore 8 alle ore 20.