Covid in Campania, oggi 696 positivi e due morti: l'indice di contagio sale al 4,29%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi e cresce sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 696 positivi su 16.215 tamponi esaminati, 127 in più di ieri con 228 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 4,29% dei tamponati, mezzo punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 3,56%.

Se sale a 7.711 il numero di vittime con i due nuovi decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 361 ricoverati con sintomi, 15 in più di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.