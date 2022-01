Covid in Campania, oggi 30.042 positivi e 20 morti: mai così tanti dall'inizio della pandemia, l'indice di contagio sale al 23,91%

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 30.042 positivi su 125.665 tamponi esaminati, 16.935 in più di ieri con 41.945 test processati in più. Di questi, 17.838 su 77.387 sono positivi al tampone antigenico mentre 12.204 su 48.278 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 23,91% dei test, quasi dieci punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 15,65%.

Se sale a 8.619 il numero di vittime con i 20 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.091 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 85 malati in terapia intensiva, otto in più di ieri.