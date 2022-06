Covid in Campania, 1.920 casi e un morto: l'indice di contagio sale al 17,1%, crescono anche i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.920 positivi su 11.231 tamponi esaminati, 202 in meno di ieri con 1.772 tamponi processati in meno. Di questi, 1.709 su 7.957 sono positivi al tampone antigenico mentre 211 su 3.274 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,10%, quasi un punto in più di ieri quando il tasso di positività era al 16,32%.

Se sale a 10.550 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 295 ricoverati con sintomi, 11 in più di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.