Covid in Campania, 2.345 casi e un morto: l'indice di contagio risale al 13,38%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.345 positivi su 17.524 tamponi esaminati, 9 in meno di ieri con 1.381 tamponi processati in meno. Di questi, 2.122 su 13.203 sono positivi al tampone antigenico mentre 223 su 4.321 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,38%, quasi un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era all'12,45%.

Se sale a 10.468 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 443 ricoverati con sintomi, nove in più di ieri, e 26 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.