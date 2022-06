Covid in Campania, 1.830 casi e due morti: l'indice di contagio al 12,91%, in calo i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.830 positivi su 14.168 tamponi esaminati, 786 in meno di ieri con 5.446 tamponi processati in meno. Di questi, 1.642 su 9.451 sono positivi al tampone antigenico mentre 188 su 4.717 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,91%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 13,33%.

Se sale a 10.538 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 296 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 12 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.