Coronavirus, la Campania torna al contagio 0: nessun positivo su 4115 tamponi

Zero contagi oggi in Campania secondo quanto fa sapere L'Unità di Crisi della Regione. Oggi sono stati esaminati complessivamente 4.115 tamponi di cui nessuno risultato positivo. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.608 su un totale complessivo di tamponi pari a 234.666

LEGGI ANCHE Coronavirus, primario del Cardarelli di Napoli finisce sul «New York Times»

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 4.115

Totale complessivo positivi Campania: 4.608

Totale complessivo tamponi Campania: 234.666

Ultimo aggiornamento: 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA