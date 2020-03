Coronavirus in Campania, la Regione acquista test per screening di massa

La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa. L'«Antibody Determination Kit», si legge in una nota della Regione Campania, è stato utilizzato con successo in Cina.

I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage. Consentono di avere un risultato, prosegue la nota, «non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza».

Ultimo aggiornamento: 22:30

