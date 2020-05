Coronavirus, in Campania 3 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è 4.695, i guariti sono 2.623

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in Campania ha diffuso il punto alle 23.59 di ieri. Sono 3 i decessi nella giornata di ieri, domenica 17 maggio. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza in Campania sale così a 399. Sono 2.623 i guariti (31 in più rispetto a sabato 16 maggio), di cui 2.364 (+38) totalmente guariti e 259 (-37) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 4.695 casi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.572 (+1), di cui 974 a Napoli città (uno in meno rispetto al dato di ieri perché una persona in carico alla Asl Napoli 1 è risultata residente in provincia) e 1.598 (+2) negli altri comuni della provincia; in provincia di Salerno 674 (+1); in provincia di Avellino 521 (+3); in provinciadi Caserta 447 (+1); in provincia di Benevento 199 (+3). Sono 282 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Totale positivi: 4.695

Totale tamponi: 143.478

Totale deceduti: 399

Totale guariti: 2.623 (di cui 2364 totalmente guariti e 259 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

LEGGI ANCHE Fase 2 a Napoli, riaprono i negozi: l'applauso liberatorio dei commercianti a via Toledo

​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.572 (di cui 974 Napoli Città e 1598 Napoli provincia)*

Provincia di Salerno: 674

Provincia di Avellino: 521

Provincia di Caserta: 447

Provincia di Benevento: 199

Altri in fase di verifica Asl: 282

* nb. il dato di Napoli città è pari a 974 poiché una persona in carico alla Asl Napoli 1 è residente in provincia di Na

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA