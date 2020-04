LEGGI ANCHE

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno intimato l’alt ad un’auto con due persone a bordo in via Masoni.Il conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato la marcia travolgendo un agente e dandosi alla fuga ma, dopo un inseguimento, è stato fermato in via Abate Minichini., di 46 e 28 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.Inoltre, entrambi gli arrestati sono stati sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.