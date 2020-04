Coronavirus, controlli nelle strade a Pozzuoli: multato venditore ambulante di pane

Una multa di 5mila euro è stata elevata dagli agenti della polizia municipale di Pozzuoli a un ambulante per vendita abusiva di pane. L'uomo, 50 anni, residente a Pozzuoli, nel corso di controlli per verificare il rispetto delle norme anti-contagio, è stato intercettato in via Parini a Monterusciello mentre vendeva il pane posto in una vetrinetta. Sequestrata la merce in suo possesso: 40 chili di pane e 10 di panini.



Negli ultimi due giorni, la municipale nel comune flegreo ha anche sanzionato per il mancato rispetto del Dpcm e delle ordinanze regionali e comunali 10 persone, acquisito 580 autocertificazioni e controllato 30 esercizi commerciali: uno di questi è stato contravvenzionato perché trovato aperto dopo le ore 14, in violazione dell'ordinanza comunale in vigore da venerdì scorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA