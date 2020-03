Coronavirus, l'Aifa valuta l'ok alla sperimentazione del farmaco anti-artrite usato a Napoli

«Sono stati 11 finora i pazienti con Covid-19 trattati a Napoli con il farmaco anti-artrite tocilizumab». Ad affermarlo è Paolo Ascierto, presidente Fondazione melanoma e direttore dell'Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, che sta utilizzando questo farmaco anti-artrite reumatoide che ha dimostrato un'efficacia nel trattamento della polmonite interstiziale da Covid-19. «Permane un cauto ottimismo, e siamo in attesa delle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco che sta facendo un lavoro eccezionale in tempi rapidissimi» per la sperimentazione. In particolare «da sabato 7 marzo sono stati trattati 11 pazienti, di cui 7 intubati e 4 con marcata insufficienza respiratoria in reparto. Dei 7 pazienti intubati, 5 hanno avuto un miglioramento importante dei parametri di funzionalità respiratoria (in particolare del rapporto Pao2/Fio2). Degli altri 2, uno è ancora stazionario ed uno purtroppo è morto per progressione rapida del distress respiratorio dopo qualche ora dall'infusione del farmaco. Degli altri quattro pazienti 'critici' ma di reparto che hanno ricevuto il trattamento nei giorni scorsi, tutti e 4 hanno segni di miglioramento clinico ed addirittura uno di questi non è più in ossigenoterapia a intermittenza».

«Continuano le segnalazioni di efficacia del farmaco negli altri centri coinvolti. Permane il cauto ottimismo e la necessità di una sperimentazione mirata», ribadisce Ascierto. «Il modello collaborativo dell'Istituto Pascale - dichiara il direttore generale Attilio Bianchi - sta manifestando in questa occasione tutta la sua potenzialità. Essere cauti è d'obbligo, e fiduciosi che lo studio clinico fornirà ulteriori elementi di valutazione».

Intanto Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell'ospedale Cotugno di Napoli, corregge le sue dichiarazioni rilasciate nel pomeriggio in merito al via libera alla sperimentazione nazionale del Tocilizumab. «Relativamente al protocollo in oggetto - afferma - non ho personalmente alcuna certezza circa la sua approvazione. Il protocollo stesso non è stato approvato da AIFA, ma è in valutazione per l'approvazione e tutti speriamo che nei prossimi giorni si possa addivenire ad una soluzione positiva».

