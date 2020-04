Coronavirus in Campania, quattro nuove vittime in 24 ore ma crescono i guariti: 28 in un giorno

Sono quatro i decessi e 28 le persone guarite dal coronavirus in Campania nella giornata di ieri, sabato 11 aprile. A comunicarlo è l'Unità di crisi della Regione Campania, nel resoconto aggiornato alla scorsa mezzanotte.

Ultimo aggiornamento: 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in totale 242 le persone decedute dall'inizio dell'emergenza in Campania, mentre sono 305 i guariti (+28 rispetto a venerdì 10 aprile), di cui 235 totalmente guariti (+30) e 70 clinicamente guariti (-2). Questo il riparto per provincia dei 3.604 casi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in città metropolitana di Napoli 1.871, di cui 779 a Napoli città e 1.092 nei restanti comuni della provincia); in provincia di Salerno 536; in provincia di Avellino 400; in provincia di Caserta 375; in provincia di Benevento 156. Sono 266 i casi i fase di verifica da parte delle Asl.