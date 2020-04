Coronavirus a Napoli, la strage di Torre del Greco: altri due morti nel giorno di Pasqua

Pasqua a lutto per Torre del Greco: due decessi questa domenica di festa, il sindaco va al cimitero per l’intera comunità. Dopo giorni di sollievo, con alcun contagio registrato, oggi il comune corallino piange due morti legati al Coronavirus. Si tratta di L.C. di circa 70 anni del parco Postiglione, il più grande focolaio della periferia che conta già diverse vittime e di un altro uomo di via De Gasperi. Sale a 17 il bollettino di morte della città che attualmente conta 46 positivi di cui 20 in ospedale e 26 in isolamento domiciliare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Positive erano state le notizie di ieri dal Coc riunito da 32 giorni a Palazzo Baronale con alcun contagio e ben quattro guariti. Dal principio dell’epidemia i guariti totali sono 26, ma nelle ultime ore alcuni si sono anche aggravati e dalle proprie abitazioni sono stati trasferiti in ospedale. Stamattina il sindaco Giovanni Palomba è andato al cimitero a nome di tutta la comunità. «Sono stato qui, stamattina, al cimitero cittadino per fare - a nome della collettività - un gesto che ognuno di noi, in questo giorno, avrebbe fatto, recandosi in visita dai propri defunti. Sono certo di raccogliere il sentimento e i pensieri di tutti i torresi e di quanti si stringono in silenzio al ricordo dei loro affetti». Così ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.