Covid in Campania, oggi 2.200 positivi: sfondato il muro dei duemila contagiati in 24 ore

Il Covid in Campania sfonda anche il muro dei duemila positivi in 24 ore. Sono 2.280 i nuovi positivi in Campania, su 15.800 tamponi: numero record, mai raggiunto prima. La rilevazione di ieri era di 1.541 casi. Lo ha reso noto il governatore Vincenzo De Luca nel corso della tradizionale diretta Facebook del venerdì: «Oggi abbiamo 2.220 nuovi positivi su 15.800 tamponi, vuol dire che il 14,5% dei tamponi effettuati ha dato esito positivo. Ieri questa percentuale era ferma al 12,8%, non possiamo più perdere tempo».

Ultimo aggiornamento: 15:32

