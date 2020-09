Coronavirus in Campania, 253 positivi in 24 ore e De Luca annuncia: «È la seconda ondata»

«Oggi abbiamo in Campania 253 positivi ai tamponi. Siamo in una situazione di piena epidemia, la seconda ondata di cui parlavamo è già in atto. La situazione è delicata, grave, seria». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

«Se abbiamo deciso di rendere obbligatorio l'uso della mascherina - ha detto - è semplicemente perché siamo in una situazione che dal punto di vista del numero dei contagiati è più pesante di marzo, aprile e maggio, con l'aggravante che siamo all'apertura dell'anno scolastico, cosa che non avevamo allora. Vi prego di riflettere su questi numeri e ritrovare la consapevolezza e responsabilità necessaria ad affrontare questa fase per garantire sicurezza alle famiglie. Non si scherza più».

