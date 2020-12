Covid in Campania, oggi 30 morti e 1.088 contagiati ma solo 83 sono sintomatici

Resta stabile l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.088 positivi su 15.472 tamponi effettuati, 131 in meno di ieri ma con 1.847 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 7,03%, dei test, esattamente come ieri. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.005 sono asintomatici e solo 83 presentano sintomi. Dopo il record di novembre con 99.579 tamponi positivi, dunque, il mese di dicembre comincia con una frenata importante frutto di decreti e ordinanze degli ultimi giorni.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 175.053 su 1.821.695 tamponi processati mentre sale a 2.340 il numero di vittime con i 30 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano invece i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.796 ricoverati con sintomi, otto in meno di ieri, e 134 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri. E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 78.395 a 80.043 con 1.648 negativizzati in 24 ore.

