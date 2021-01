Covid in Campania, oggi 747 positivi e 31 morti: cresce la curva dei contagi, aumentano anche i ricoveri

Cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 747 positivi su 6.743 tamponi effettuati, 128 in più di ieri ma con 332 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo l'11,08% dei test, quasi due punti in più di ieri quando l'indice di contagio era al 9,65%. Di tutti questi nuovi contagiati, 669 sono asintomatici e solo 78 presentano sintomi.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Riapertura scuole in Campania, ritorno in classe graduale da... IL FOCUS Vaccino, personale carente e centri di somministrazione che non ci... L'INTERVISTA Vaccino Covid in Campania, Coscioni: «A metà settimana...

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 193.165 su 2.072.185 tamponi processati mentre sale a 2.942 il numero di vittime con i 31 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano invece i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.377 ricoverati con sintomi, 15 in più di ieri, e 96 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri. E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 102.065 a 112.726 con 1.044 negativizzati in 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA