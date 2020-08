Covid in Campania, 18 nuovi contagi al rientro dalle vacanze: «Evitate contatti diretti coi familiari»

«Nelle ultime ore sono stati individuati 18 casi positivi d'importazione. Si tratta in prevalenza di giovani provenienti da vacanze all'estero e 14 dalla Sardegna. Il nostro apprezzamento va al lavoro straordinario che si sta realizzando grazie all'impegno di tutti. Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a quanti hanno frequentato destinazioni a rischio, a evitare, al loro rientro, contatti diretti con familiari anziani, e a segnalarsi all'Asl di appartenenza». Così, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.



Ultimo aggiornamento: 14:26

