Un giovane medico, titolare di una clinica privata a Giugliano, mette a disposizione la sua struttura da affiancare alle strutture sanitarie pubbliche per poter far fronte agli eventuali ricoveri per il Coronavirus nell'area a nord di Napoli. L'iniziativa è del dottordi Giugliano che dai social fa sapere di aver «contattato gli enti preposti dando la disponibilità della struttura stessa all'attivazione di nuovi posti letto e delle ampie aree esterne, per la predisposizione delle tende della protezione civile. Il tutto per fare fronte all'emergenza, in caso ve ne fosse la necessità». «In questa fase è di fondamentale importanza lavorare all'unisono, ognuno in base alle proprie possibilità, al fine di uscire vincenti da questa dura sfida alla quale siamo stati chiamati» dice ancora il dottor Russo.«Visto l'attuale stato emergenziale cui versa la nostra Nazione ed il nostro territorio, a causa della pandemia da, ho ritenuto doveroso contribuire alle azioni che stanno svolgendo le autorità e la comunità tutta - dice sempre il dotto Russo - ed al duro lavoro, non esente da rischi, che i medici, il personale sanitario e la protezione civile stanno portando avanti con grande spirito di sacrificio e dedizione».