LEGGI ANCHE

Il sindaco di Monte di Procida,, con un'ordinanza emessa nel tardo pomeriggio di oggi ha interdetto gli ingressi e le uscite dal comune flegreo. Secondo quanto riportato nell'ordinanza sindacale sarà possibile lasciare il territorio dell'estremo comune flegreo, o accedervi, solo per accertati casi lavorativi, di necessità e di salute. Pugliese, che nei giorni scorsi, appena la situazione del Coronavirus cominciò ad estendersi anche in Campania,, ha voluto imprimere una ulteriore sterzata ai provvedimenti restrittivi temendo con l'approssimarsi della primavera una mobilità eccessiva dei suoi concittadini ed il richiamo del mare per gli 'esterni'. I quattro accessi al comune sono presidiati dalla polizia municipale coadiuvati dai volontari della Protezione Civile.Monte di Procida, al momento, è l'unico dei quattro comuni flegrei che non ha fatto registrare persone colpite da contagio. Nell'area flegrea la situazione contagi vede Pozzuoli con nove persone contagiate, di cui una guarita ed una deceduta, Quarto con tre persone contagiate e Bacoli che proprio ieri ha fatto registrare il promo caso di Covid-19.