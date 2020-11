Covid, muore infermiera in prima linea al Cardarelli: aveva 57 anni, lascia un figlio di 19

«Purtroppo oggi abbiamo dovuto dire addio ad una nostra concittadina, Antonella, infermiera del Cardarelli in prima linea nella lotta al Covid. Dopo 15 giorni di ricovero nello stesso ospedale dove lavorava, Antonella si è spenta.Una preghiera per lei e le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Si tratta dell'ennesima vittima tra il personale sanitario che lotta quotidianamente contro il virus, persone a cui dobbiamo molto e a cui ci affidiamo in questo momento delicato e che richiede sempre più responsabilità da parte di tutti». L'annuncio viene dato su Facebook da Raffaele Bene, sindaco di Casoria. Antonella Patrone, 57 anni, aveva un figlio di 19: si è ammalata mentre prestava servizio al Cardarelli, dove è rimasta ricoverata fino alla fine.

APPROFONDIMENTI IL TREND Coronavirus, al Moscati di Avellino​continuano i contagi tra il... VALLO DELLA LUCANIA L'ospedale San Luca riapre l'area Covid:già tre... LA PANDEMIA Covid a Napoli, infermiera positiva:«Abbandonata dall'Asl...

Purtroppo oggi abbiamo dovuto dire addio ad una nostra concittadina, Antonella, infermiera del Cardarelli in prima linea... Pubblicato da Raffaele Bene su Lunedì 9 novembre 2020

Altri messaggi vengono pubblicati e condivisi sulle pagine Facebook dei colleghi: «Il Cardarelli in lutto. Antonella, la nostra cara collega infermiera, non ce l'ha fatta. Lascia il campo di battaglia per volare accanto al Signore nostro Dio. Rip»

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA