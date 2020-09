Coronavirus a Napoli, positivo il figlio di Cozzolino: «È l’esperienza umana più impattante di questo secolo»

Il Covid-19 continua a diffondersi tra i giovani in Campania, positivo ai test per il coronavirus il figlio dell’europarlamentare del partito democratico Andrea Cozzolino. A dare la notizia lo stesso deputato europeo attraverso la sua pagina Facebook.

«Mio figlio, appena più che adolescente, è risultato ”debolmente positivo ” al Covid. Tutti gli altri membri della famiglia, me compreso, siamo negativi ma sottoposti agli obblighi di restare a casa. Abbiamo fatto questa bruttissima scoperta, dopo aver deciso, in ragione anche delle attività mie e di mia moglie, di sottoporci a un controllo preventivo. Mio figlio è totalmente asintomatico, nemmeno un raffreddore. Il Covid-19 - continua Cozzolino - è l’esperienza sociale, umana, sanitaria, economica, politica più impattante di questo secolo. Quando ti entra in casa ovviamente cambia radicalmente tutto. Resto fiducioso - conclude - come per la mia famiglia, sapremo uscire, come Paese e come comunità globale, da questa battaglia più forti di prima, sapendo ribaltare in positivo l’incontro con questo invisibile agente patogeno».



