Coronavirus a Napoli, domani attivi i primi 10 posti in terapia intensiva al Loreto Mare

Sono momentaneamente liberi 2 dei 10 posti letto nella terapia intensiva del Loreto Mare, ospedale Covid-19 a Napoli. La direzione sanitaria è stata, infatti, già contattata e informata del trasferimento di due pazienti da un'altra struttura.

Domattina saranno attivati 10 posti in reparto ordinario Covid-19, dove cioè vengono ricoverati pazienti non in gravi condizioni. In totale, saranno 40 i posti letto arrivati in Covid-19. Il Loreto Mare, riconvertito interamente per fronteggiare l'emergenza epidemica da coronavirus, avrà in tutto 70 posti letto: 40 in Covid, 10 in terapia intensiva e 20 in subintensiva.

