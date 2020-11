Covid e crisi a Napoli, il prefetto incontra il presidente dell'Unione industriali

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha incontrato il Presidente dell’Unione Industriali di Napoli, ingegnere Maurizio Manfellotto. Nell’occasione sono stati affrontati temi di stretta attualità ed in particolare le difficoltà connesse all’attuale fase di crisi causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Lockdown a Napoli, la Confapi giovani: «Basta con il terrorismo... IL BRACCIO DI FERRO Whirlpool a Napoli, l'ultima chance: «Rinvio per la crisi... L'INIZIATIVA «Uniti nel cuore», i giovani professionisti di Napoli...

Nel corso dell’incontro il Presidente Manfellotto ha sottolineato la più ampia disponibilità dell’Unione Industriali di Napoli per assicurare, con le aziende del settore, ogni forma di collaborazione mirata a ridurre i danni causati dalla pandemia in atto, mediante un supporto operativo e ogni servizio correlato in campo sanitario e organizzativo.

Ciò nella convinzione, condivisa con il Prefetto, che la risposta alla pandemia, oltre che sanitaria, dovrà essere economica e sociale, con la pianificazione di una stagione nuova di crescita

Il Prefetto ha espresso il proprio ringraziamento per la concreta disponibilità dimostrata, evidenziando il particolare valore che riveste la mobilitazione di tutti gli attori del territorio - istituzionali, sociali, produttivi – per la gestione in modo, coeso, solidaristico e collaborativo le diverse criticità del momento attuale, a partire dai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere assicurati a ciascun cittadino in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA