Napoli, controlli anti-Covid al Vomero: 17 senza mascherina, multati

Massicci controlli dei Carabinieri della compagnia di Napoli Vomero che questa notte - nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli – hanno setacciato le strade del quartiere insieme ai militari del reggimento.

A finire in manette Luciano Di Stasio, 52enne del posto che – in forza di un provvedimento emesso dal tribunale di napoli – dovrà rispondere del reato di evasione. Durante i controlli sono stati denunciati anche due cittadini trovati alla guida - con recidiva nel biennio – senza aver mai conseguito la patente. Continua il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi: questa notte sono stati denunciate altri 3 uomini. Segnalati, inoltre, 2 ragazzi alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Massimo impegno anche nella verifica del rispetto delle norme anti-contagio. Durante la serata ben 17 le contravvenzioni elevate a persone che non indossavano la mascherina.

Identificate 288 persone ed effettuate 7 perquisizioni. Controllati, infine, 24 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

