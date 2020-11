De Luca risponde alla mamma: «Ecco i dati dei contagi nella tua municipalità»

Arianna, la mamma dei due bambini di Napoli, citata in una diretta Fb del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, chiede che vengano riaperte le scuole? L'unità di crisi per l'emergenza Covid della Campania, sottolineando «che tutte le decisioni prese dall'Unità di Crisi si basano su dati scientifici» rende noti i dati epidemiologici del quartiere Vomero/Arenella - zona nella quale vive Arianna - in riferimento alla scuola.

Dal 24 settembre al 30 ottobre gli studenti positivi sono stati 191: 35 dell'infanzia/elementari, 31 delle medie, 125 delle superiori. 50 invece i docenti positivi: 13 dell'infanzia/elementari, 7 alle medie, 30 alle superiori. 11 i non docenti e 92 i contatti stretti risultati positivi.

