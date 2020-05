Coronavirus, al Santobono di Napoli arrivano le mascherine per i bambini: donata anche alla piccola Noemi

Nella mattinata del 5 maggio il Consigliere Regionale membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli ed Enzo Vasquez, consegneranno le prime 100 mascherine per i bambini presso l’ospedale pediatrico Pausilipon realizzate appositamente per i bambini con le immagini di Topolino. Le stesse mascherine saranno donate alla piccola Noemi, colpita, circa un anno, fa di un proiettile vagante a Piazza Nazionale. Le mascherine protettive pediatriche sono state realizzate e messe a disposizione dall’azienda di pelletteria Marsè con sede ad Arzano.

Il titolare di Marsè, insieme ad un paio di operai, ha convertito la produzione della propria azienda per realizzare mascherine anche pediatriche da distribuire gratuitamente a chi ne ha bisogno. Si tratta veramente di un bel gesto, i bambini rappresentano il nostro futuro e vanno protetti, quindi sosteremo sempre iniziative come queste che ci fanno ben sperare per il prossimo futuro





