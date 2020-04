Coronavirus in Campania, muore assistente del liceo Nobel di Torre del Greco

È morto questa notte in rianimazione al Covid Hospital di Boscotrecase Gennaro Di Rosa, 62enne del parco Postiglione nella periferia della città. È la 18esima vittima per Torre del Greco dall’inizio della pandemia. L’uomo era un assistente amministrativo del liceo scientifico «A.Nobel», molto amato da tutta la platea scolastica e dagli studenti. Qualche settimana fa aveva perso la mamma 90enne, positiva al Covid 19 e deceduta in ospedale.



Di Rosa potrebbe aver contratto il virus proprio nel periodo in cui ha accudito la madre anziana, infatti dopo l’accertamento di positività le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero anche per lui. Negli ultimi giorni le condizioni si erano stabilizzate, fino al peggioramento di ieri sera e al decesso di stanotte.



La comunità di Postiglione è la zona più colpita della città con uno dei focolai più grandi. Tutto è partito dai contagi a catena legati alle comunità religiose dell’area di cui sono risultati positivi anche due sacerdoti, uno guarito. Già sono 7 i decessi della zona legati al Coronavirus e diversi i casi di contagio. Vedovo da qualche anno, Di Rosa lascia una figlia che si appresta a sostenere la maturità classica. Gli ultimi due decessi a Torre del Greco, che da cinque giorni di fila non conta nuovi casi di Covid, erano stati registrati nel giorno di Pasqua. © RIPRODUZIONE RISERVATA