Secondo caso accertato di coronavirus ad Ercolano. Ad essere positivo al tampone uomo di settantatré anni ospite di una casa di riposo della città degli scavi.Subito sono stati disposti gli accertamenti medici per gli altri 17 pazienti ricoverati nella stessa casa di riposo e degli 8 dipendenti della struttura.«Sono complessivamente cinque i tamponi- ha spiegato il sindaco- effettuati su residenti del territorio di Ercolano per i quali siamo ancora in attesa del risultato. La situazione è complicata sotto ogni punto di vista, mi rendo conto che a molti di voi viene richiesto un grosso sacrificio, ma restare a casa è l’unica difesa che abbiamo».