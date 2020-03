LEGGI ANCHE

Sono due i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nella giornata di ieri a Torre del Greco. A darne notizia è il Centro operativo comunale presieduto dal sindacoe riunito in seduta permanente per il ventiduesimo giorno consecutivo a Palazzo Baronale.dalla Asl Napoli 3 Sud, al netto dei decessi registrati negli ultimi giorni. Restano 20 le persone ospedalizzate mentre salgono a 23 i soggetti in isolamento presso la propria abitazione.