Covid a Napoli, ecco il report dei contagi nelle scuole: positivi 8 studenti e 4 prof

Scuola, ecco il resoconto giornaliero dei contagi Covid 19 dell'Asl Napoli 1 Centro. Le Unità Operative di Prevenzione Collettiva del Dipartimento di Prevenzione competenti per il territorio ove sono ubicati gli Istituti scolastici attivano, in caso di segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici ovvero nell’ambito di attività correlate a casi positivi territoriali, le indagini epidemiologiche che definiscono i contatti stretti in ambito lavorativo (in questo caso ambito scolastico) e familiare.

IL REPORT

Tutti i contatti stretti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare. È bene evidenziare che l'esistenza di protocolli e la loro conseguenziale applicazione da parte dei dirigenti scolastici ha permesso alle U.O.P.C. di definire un confinamento dei contatti stretti limitatamente alla sola classe, evitando di interessare l'intero istituto. Nell’ultimo mese (22.12.202 - 22.01. 2021) c’é stato un incremento di casi positivi tra gli studenti delle scuola infanzia e primaria da n°354 a n°402 (+13,56%) mentre nel periodo 01.12 - 21.01 da n°324 a n°402 (+ 24,07%)

