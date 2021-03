Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso e sanzionato undici persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare che, prive della mascherina, stavano festeggiando un compleanno.





