Roma, festa in b&b a piazza del Popolo: 20 persone identificate e 13mila euro di multe

Era l'una circa di questa notte quando gli agenti del I gruppo «ex Trevi» della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti , a seguito di una segnalazione, nei pressi di piazza del Popolo per una festa in corso in un B&B. All'arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi ma, subito fermati, sono stati tutti identificati: 20 le persone sanzionate, 18 cittadini italiani e 2 stranieri, dai 20 ai 30 anni, per violazione delle disposizioni anti contagio.

Oltre 13mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo sulla struttura. Nel corso dei servizi di controllo di ieri, predisposti in forma potenziata già dal primo pomeriggio, i caschi bianchi sono stati impegnati su tutto il territorio capitolino per verificare il rispetto delle misure per la tutela della salute pubblica e in particolare per contrastare la formazione di assembramenti. Tempestivi gli interventi degli agenti, con chiusure momentanee delle aree per sciogliere affollamenti e ripristinare le condizioni di sicurezza, nei principali luoghi di ritrovo a Trastevere, San Lorenzo e piazza Bologna.

