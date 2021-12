Natale a Salerno, dopo la falsa partenza tornano ad accendersi le Luci d'Artista

Dopo la falsa partenza della scorsa settimana, questo pomeriggio sono state accese le Luci d'Artista di Salerno. L'emergenza sanitaria ha impedito l'organizzazione della tradizionale cerimonia inaugurale ma alle ore16.30 le strade salernitane sono comunque tornate ad illuminarsi. Le luminarie sono state accese in contemporanea in quasi tutta la città, fatta eccezione per piazza Flavio Gioia e per l'albero di Natale di piazza Portanova.

«Il piano sarà pedissequamente rispettato e credo che potremo svolgere la nuova edizione di Luci d'Artista in sicurezza», ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli nel corso di un punto stampa organizzato prima dell'accensione.

«Andava tenuta accesa una consuetudine, una tradizione che si è consolidata negli anni e che l'anno scorso abbiamo dovuto saltare a causa del lockdown. C'era bisogno che questa fiammella restasse accesa e fosse rinvigorita». «Quest'anno - ha aggiunto Napoli - faremo queste Luci d'Artista non in tono minore o in modo sbrigativo, saranno comunque suggestive ma con un attentissimo occhio al contenimento e alla valutazione dei rischi. E speriamo che l'anno prossimo sarà sfolgorante come lo era negli anni passati».